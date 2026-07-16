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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Folgemeldung: Feuer in leerstehender Villa unter Kontrolle

Wuppertal (ots)

Seit gestern Abend (siehe Pressemitteilung www.presseportal.de/blaulicht/pm/115885/6315437) ist die Feuerwehr an einer leerstehenden Villa im Stadtteil Barmen im Einsatz. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. Der Einsatz dauert allerdings noch an, weil immer wieder Glutnester gelöscht werden müssen. Auch der Teleskopmast der Feuerwehr Dortmund, mit dem der Brand seit 1 Uhr bekämpft wird, bleibt vor Ort. Deswegen ist die Abfahrt von der A46 an der Anschlussstelle Wuppertal-Barmen weiterhin nicht möglich. Der Löschangriff erfolgt großenteils vom Autobahnzubringer aus, weil das Gebäude unmittelbar daneben steht. Ein Innenangriff ist wegen der großen Schäden an der Villa nicht mehr vorgesehen und auch nicht notwendig, es besteht Einsturzgefahr. Bei dem Einsatz, bei dem bis zu 50 Kräfte vor Ort waren, wurde niemand verletzt. Weiter gilt die Empfehlung an die Haushalte in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ermittlung der Brandursache ist Aufgabe der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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