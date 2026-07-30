Polizei Essen

POL-E: Essen: Trio raubt Handy in Frohnhausen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Drei bislang unbekannte Männer raubten einem Essener Mittwochabend (29. Juli) ein hochwertiges Smartphone, nachdem dieser es zum Verkauf angeboten hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 64-jährige Essener bot das Smartphone online zum Verkauf an und verabredete sich mit einem potenziellen Käufer in der Straße "Zu den Karmelitern". Um 22:45 Uhr erschienen drei Männer, die das Handy kaufen wollten. Der Essener zeigte dem Trio das Gerät, als plötzlich einer aus der Gruppe ihm das Handy entriss und ein weiterer ihn mit Pfefferspray einsprühte. Der Essener wurde leicht verletzt.

Die Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße. Der 64-Jährige beschreibt einen der Männer als 25-30 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß und von kräftiger Statur. Er habe ein lachsfarbenes T-Shirt getragen und afrikanisch ausgesehen. Die beiden anderen Tatverdächtigen seien beide ca. 16 Jahre alt und von schlanker Statur. Beide seien dunkel gekleidet gewesen, einer trug eine Brille, der andere diverse Ketten. Der Essener beschreibt die beiden ebenfalls als afrikanisch aussehend.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen: Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro

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