POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Mann erbeutet hohe Bargeldsumme von Seniorin - 2. Folgemeldung - Fotofahndung
Essen (ots)
45472 MH.-Heißen:
Am Mittag des 21. August vergangenen Jahres erbeutete ein bislang unbekannter Mann einer 85-jährigen Frau an der Blumendeller Straße einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-mann-erbeutet-hohe-bargeldsumme-von-seniorin-zeugenaufruf
Unsere 1. Folgemeldung (Phantombild) finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-erbeutet-hohe-bargeldsumme-von-seniorin-1-folgemeldung-fahndung-phantombild
Im Zuge der weiteren Ermittlungen meldete sich nun ein Zeuge bei der Polizei. Nachdem die Polizei das Phantombild veröffentlicht hatte, erkannte der Zeuge den bislang unbekannten Mann wieder. Das Überwachungssystem an seiner Wohnanschrift hatte zuvor ein Bild des Mannes aufgezeichnet, nachdem dieser dort geklingelt hatte. Der Zeuge selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, erkannte den Mann jedoch später auf dem Bild. Auch die 85-Jährige erkannte den Mann auf dem Bild als den Tatverdächtigen wieder.
Das Bild des Tatverdächtigen finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/211277
Falls Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
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