Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Mann erbeutet hohe Bargeldsumme von Seniorin - 2. Folgemeldung - Fotofahndung

Essen (ots)

45472 MH.-Heißen:

Am Mittag des 21. August vergangenen Jahres erbeutete ein bislang unbekannter Mann einer 85-jährigen Frau an der Blumendeller Straße einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-mann-erbeutet-hohe-bargeldsumme-von-seniorin-zeugenaufruf

Unsere 1. Folgemeldung (Phantombild) finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-erbeutet-hohe-bargeldsumme-von-seniorin-1-folgemeldung-fahndung-phantombild

Im Zuge der weiteren Ermittlungen meldete sich nun ein Zeuge bei der Polizei. Nachdem die Polizei das Phantombild veröffentlicht hatte, erkannte der Zeuge den bislang unbekannten Mann wieder. Das Überwachungssystem an seiner Wohnanschrift hatte zuvor ein Bild des Mannes aufgezeichnet, nachdem dieser dort geklingelt hatte. Der Zeuge selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, erkannte den Mann jedoch später auf dem Bild. Auch die 85-Jährige erkannte den Mann auf dem Bild als den Tatverdächtigen wieder.

Das Bild des Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/211277

Falls Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

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