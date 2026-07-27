Polizei Essen

POL-E: Essen: Handy bei Verkauf gestohlen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Ein bislang unbekannter Mann klaute einem Essener Freitagabend (24. Juli) das Mobiltelefon, als dieser es dem Dieb verkaufen wollte. Bei seiner Flucht verletzte er den Essener leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 22:30 Uhr war der 37-jährige Essener mit dem Unbekannten vor seiner Haustür in der Graefestraße zum Verkauf eines Mobiltelefons verabredet. Wie vereinbart, erschien der Unbekannte an der Adresse. Als sich der Mann das Handy anschaute, lief er unvermittelt und ohne zu bezahlen los. Der 37-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen an einer Tankstelle an der Hufelandstraße/Ladenspelderstraße einholen. Der Unbekannte schlug dem Essener jedoch mit der Faust ins Gesicht und stieg zu einem weiteren Unbekannten auf den E-Scooter. Das Duo flüchtete in Richtung Uniklinikum.

Der Essener beschreibt den vermeintlichen Käufer als circa 20-25 Jahre alt, Schwarz und mit einem dunkelblauen Jogginganzug mit roten Streifen bekleidet. Zudem habe er schwarze Schuhe und eine blaue Wollmütze getragen. Die Person, die auf dem E-Scooter wartete, beschreibt der 37-Jährige ebenfalls als Schwarz. Weitere Angaben waren nicht möglich.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell