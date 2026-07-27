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Polizei Essen

POL-E: Essen: Autodieb nach sofort eingeleiteter Fahndung festgenommen

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Am frühen Sonntagmorgen (26. Juli) entwendete ein 38-jähriger Serbe einen Kia Sportage in der Grieperstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann festgenommen werden.

Gegen 0:05 Uhr hörte eine Zeugin aus ihrer Wohnung, wie vor dem Haus ein Fahrzeug gestartet wurde. Da ihr dies verdächtig vorkam, lief sie sofort nach draußen. Dort sah sie, wie der vor dem Haus abgestellte Kia Sportage ihres Arbeitgebers gerade davonfuhr. Unverzüglich alarmierte sie die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte den gestohlenen Kia wenig später auf der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Einmündung Turmstraße an. Die Einsatzkräfte stoppten den Kia an einer roten Ampel im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Rottstraße. Die Beamten nahmen den 38-jährigen Serben unter Vorhalt der Schusswaffe widerstandslos fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Tatverdächtige den Kia mithilfe eines nachgemachten Schlüssels starten und entwenden.

Der Kia konnte noch im Anschluss an die Eigentümerin zurückgegeben werden.

Das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. /ruh

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Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

 
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