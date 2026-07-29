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Polizei Essen

POL-E: Essen: Seniorin bei Bargeldabhebung ausgespäht - Fotofahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid:

Am Mittag des 4. November vergangenen Jahres beobachteten zwei bislang unbekannte Frauen eine 72-jährige Essenerin beim Geldabheben an einem Bankautomaten an der Bredeneyer Straße. Kurze Zeit später entwendeten sie die EC-Karte und hoben Bargeld vom Konto der Frau ab. Die Polizei sucht die beiden Tatverdächtigen nun mit Bildern einer Überwachungskamera.

Gegen 12:50 Uhr beobachteten die zwei Frauen die Seniorin mutmaßlich bei einer Bargeldabnahme an einem Geldautomaten an der Bredeneyer Straße. Dabei merkten sie sich offenbar die von der 72-Jährigen eingegebene PIN. Kurze Zeit später sprachen die Unbekannten die Seniorin unter einem Vorwand an und entwendeten ihre EC-Karte. Anschließend hoben sie mit der Karte und der zuvor ausgespähten PIN einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag vom Konto der Frau ab.

Die Bilder der Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/211337

Falls Sie Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

 
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