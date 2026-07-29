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Polizei Essen

POL-E: Essen: 87-jährige Jutta Z. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig:

Seit Dienstagabend (28. Juli) wird die 87-jährige Jutta Z. vermisst. Die Essenerin verließ am gestrigen Abend ihr Pflegeheim in Kettwig und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

Die Vermisste leidet an Demenz. Sie ist sowohl zeitlich als auch räumlich nicht orientiert, jedoch gut zu Fuß.

Die 87-Jährige ist ca. 180 cm groß und hat graues, schulterlanges Haar. Zuletzt trug sie eine helle Weste, eine helle Jeans, helle Sportschuhe und eine graue Umhängetasche. Zudem trug sie eine rote Brille.

Ein Foto der Frau finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/211407

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Essenerin geben können, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei unter dem Notruf 110. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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