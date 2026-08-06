Polizei Aachen

POL-AC: Wohnwagen in Stolberg gestohlen - dank GPS-Tracker in Belgien wiedergefunden

StädteRegion Aachen/ Stolberg/ Belgien (ots)

Am späten Mittwochabend (05.08.2026) ist im Stolberger Stadtteil Breinig ein Wohnwagen gestohlen worden. Das Fahrzeug konnte dank eines im Wohnwagen installierten GPS-Trackers kurze Zeit später in Belgien von der dortigen Polizei sichergestellt werden.

Gegen 23:30 Uhr war ein Mann am Breiniger Berg mit seinem Hund unterwegs, als er sah, wie ein Wohnwagen an ihm vorbeifuhr. Als er nach Hause zurückkehrte, sah er, dass es sein Wohnanhänger gewesen war, der offenbar gerade gestohlen worden war. Über einen GPS-Tracker konnte er den Standort verfolgen und die Polizei Aachen informieren. Die Positionsdaten wurden fortlaufend an die Leitstelle übermittelt.

Da sich das Gespann bereits kurz nach der Tat auf belgischem Staatsgebiet befand, informierte die Polizei Aachen umgehend die belgischen Einsatzkräfte. Die weitere Fahndung erfolgte durch die belgische Polizei.

Auf der Autobahn E40 gelang es den belgischen Einsatzkräften schließlich, den gestohlenen Wohnwagen anzuhalten und sicherzustellen. Die beiden Insassen des Pkw wurden von der belgischen Polizei festgenommen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Identität der Tatverdächtigen dauern an und werden in enger Zusammenarbeit mit den belgischen Behörden geführt.

Der Wohnwagen war übrigens bereits vollständig für den bevorstehenden Urlaub gepackt. Nun arbeiten die beteiligten Behörden daran, das sichergestellte Fahrzeug schnellstmöglich aus Belgien zurückzuführen, damit die Urlaubsreise noch angetreten werden kann - wenn auch mit etwas Verspätung.

Die Polizei Aachen informiert:

Moderne GPS-Tracker können bei der Aufklärung von Fahrzeug- und Fahrraddiebstählen eine wertvolle Hilfe sein. Sie ermöglichen im Ernstfall eine schnelle Ortung des Fahrzeugs und können - wie in diesem Fall - maßgeblich zum Auffinden des Diebesguts beitragen. (sk)

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