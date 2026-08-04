Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Wassenberg

Kreis Heinsberg/ Wassenberg/ Aachen (ots)

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 37-jährigen Familienvater in Wassenberg am 11.05.2026 konnten nach intensiven Ermittlungen der beim Polizeipräsidium Aachen eingesetzten Mordkommission zwischenzeitlich drei Personen festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um zwei 23-jährige deutsch bzw. deutsch/türkische Staatsangehörige, nach denen bereits öffentlich mittels Phantombilder gefahndet worden war. Die Tat wird dem Phänomen crime as a service zugerechnet. Dem dritten Festgenommenen, einem 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen, wird vorgeworfen, in die Auftragsvergabe für den Mord eingebunden gewesen zu sein.

Gegen die zwei 23-jährigen Tatverdächtigen hat das Amtsgericht Aachen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen Haftbefehl wegen Mordes, gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Anstiftung zum Mord erlassen. Alle drei befinden sich in Untersuchungshaft.

Zu den weiteren Hintergründen der Tat können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine zusätzlichen Auskünfte erteilt werden.

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