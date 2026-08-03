Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Aachen (ots)

In der Nacht zu Montag (03.08.2026) haben bislang unbekannte Täter eine Werbetafel an einer Bushaltestelle am Hansemannplatz beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden kurz vor 03:00 Uhr zwei Personen dabei beobachtet, wie sie zunächst die Werbetafel mit schwarzem Lack besprühten und anschließend die Scheibe des Wartehäuschens mit einer Sprühdose zerstörten. Danach flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Jülicher Straße.

Ein Zeuge beschreibt die beiden Personen als etwa 1,80 Meter groß. Beide waren vollständig schwarz gekleidet und trugen eine dunkle Kapuze sowie eine Maskierung vor dem Gesicht.

Da eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Aachen die Ermittlungen übernommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Im Zuge dessen wurden zudem weitere, ähnlich beschädigte Bushaltestellen an der Jülicher Straße und am Europaplatz festgestellt. Die Ermittlungen zu möglichen Tatzusammenhängen dauern an. Der Staatsschutz bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0241-9577 35301 zu melden, außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache die Hinweise entgegen: unter 0241-9577 34210. (sk)

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