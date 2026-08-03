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Polizei Aachen

POL-AC: Schwerpunkteinsatz der Polizei Aachen: Zahlreiche Kontrollen in der StädteRegion Aachen

StädteRegion Aachen (ots)

Die Polizei Aachen hat am Samstagabend (01.08.2026) gemeinsam mit den örtlichen Ordnungsämtern einen Schwerpunkteinsatz durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die Tuning- und Poserszene im Blick zu behalten sowie die Sicherheit an bekannten Treffpunkten und im öffentlichen Raum zu stärken. An dem Einsatz beteiligten sich Kräfte der Direktionen Verkehr und Gefahrenabwehr/Einsatz sowie Mitarbeitende der Ordnungsämter aus Alsdorf und Eschweiler. Kontrolliert wurde unter anderem in Aachen, Alsdorf und Eschweiler.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte rund 140 Personen. Dabei wurden unter anderem 16 Verkehrsverstöße und sechs Ordnungswidrigkeiten geahndet, zwei Kontrollberichte sowie ein Einsatzbericht gefertigt. Darüber hinaus wurden gegen mehrere Personen wegen unkooperativen Verhaltens während der Kontrollen Anzeigen gefertigt.

Im Bereich des Annaparks in Alsdorf war zunächst ein erhöhtes Fahrzeug- und Personenaufkommen festzustellen. Mit zunehmender Polizeipräsenz und den durchgeführten Kontrollen nahm der Zulauf jedoch deutlich ab. Bei weiteren Kontrollen im Stadtgebiet wurden unter anderem Spielhallen, Kioske sowie die Zufahrten zum Blausteinsee überprüft.

In Eschweiler blieb das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt gering. An den Zufahrten zum Blausteinsee ahndeten die Einsatzkräfte mehrere Verkehrsverstöße. Auf dem Parkplatz des Blausteinsees wurden zudem verbotswidrig auf Geh- und Radwegen abgestellte Fahrzeuge beanstandet. Die Polizei Aachen wird auch künftig gemeinsam mit ihren kommunalen Partnern gezielte Schwerpunkteinsätze durchführen. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Regelverstöße konsequent zu ahnden und das Sicherheitsgefühl der Menschen in der StädteRegion nachhaltig zu stärken. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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