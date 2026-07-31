Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht: Unbekannte besprühen Turniereinrichtungen auf dem Gelände der Reitsport-Weltmeisterschaft

Aachen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.07.2026-30.07.2026) haben bislang unbekannte Personen Turniereinrichtungen auf dem Gelände der Reitsport-Weltmeisterschaft am Soerser Weg mit Graffiti-Schriftzügen besprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Tatverdächtigen zwischen 22:30 Uhr und 06:30 Uhr das Turniergelände betreten und an mehreren Sprunghindernissen und Tribünenteilen Graffiti-Schriftzüge mit Tierschutzcharakter aufgebracht.

Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft derzeit die Hintergründe. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem zuständigen Kommissariat zu melden. Unter der Rufnummer 0241-9577 35301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 werden Hinweise entgegengenommen. (gw)

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