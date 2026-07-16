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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Graffiti und Einbruch

Lüdenscheid (ots)

An der Lösenbacher Landstraße haben Unbekannte ein Firmengebäude mit Graffiti beschmiert. Von Dienstag auf Mittwoch griffen die Täter zur Farbdose, nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die 0235190990 entgegen. (lubo)

Unbekannte Täter schlugen vergangene Nacht die Scheibe eines Rolltors einer Firma am Gielster Stück ein. Offenbar gelangten sie zwar hinein, machten aber keine Beute. Einsatzkräfte wurden gegen 23.46 Uhr alarmiert, durchsuchten das Gelände, konnten jedoch niemanden mehr antreffen. Nun wird wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt und Zeugen werden gesucht. Wer hat die Tat mitbekommen oder kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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