Polizei Aachen

POL-AC: PKW-Brand in Alsdorf: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Alsdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.07.2026) ist es im Bereich der Florianstraße zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Auto in einer Sackgasse hinter einem Firmengelände geparkt und geriet gegen 04:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Rettungskräfte, sodass die Flammen zeitnah von der Berufsfeuerwehr Alsdorf gelöscht werden konnten.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Wer Hinweise zum Brand geben kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Das zuständige Kommissariat ist unter der Rufnummer 0241/9577-31101 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241/9577-34210) erreichbar. (gw)

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