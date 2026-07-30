Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte attackieren 63-Jährigen in Hinterhof: Polizei sucht nach Zeugen

Stolberg (ots)

Am Montagnachmittag (27.07.2026) haben zwei bislang unbekannte Personen einen Mann aus Stolberg in einem Hinterhof der Nideggener Straße körperlich attackiert. Es besteht der Verdacht, dass sie dort einen Motorblock entwenden wollten. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Männer mit einem gelben Kastenwagen unterwegs. Nachdem sie den Transporter gegen 14:25 Uhr in dem Hinterhof geparkt hatten, schauten sie sich interessiert einen dort gelagerten Motorblock an.

Dem 63-Jährigen waren die Personen und der Wagen unbekannt, sodass er die beiden ansprach. Dann kam es zum Streit und die beiden Tatverdächtigen attackierten den Mann.

Einer der Männer schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und stieß ihn in ein Gerätehaus. Der zweite Tatverdächtige trat dem am Boden liegenden Mann anschließend zweimal gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die beiden Personen mit dem Kastenwagen in unbekannte Richtung.

Der 63-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und suchte eigenständig einen Arzt auf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen.

Der erste Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 50 - 60 Jahre alt - ca. 1,65 m - 1,75 m groß - dicke/untersetzte Figur - dunkle Kleidung - ungepflegtes Erscheinungsbild

Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 35 - 45 Jahre alt - ca. 1,75 m - 1,85 m groß - dunkle Kleidung - ungepflegtes Erscheinungsbild

Wer Hinweise zu dem gelben Transporter oder den beiden Personen geben kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Das zuständige Kriminalkommissariat ist unter der Rufnummer 0241/9577-33301 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241/9577-34210) erreichbar. (gw)

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