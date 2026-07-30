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Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitskontrollen auf der Zweifaller Straße: die Hälfte der Fahrzeuge ist zu schnell unterwegs

Roetgen (ots)

Am Dienstag (28.07.2026) hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen im Bereich der Zweifaller Straße stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Um die Hälfte der gemessenen Fahrzeuge war zu schnell unterwegs. Ihnen droht jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Seit ungefähr 16 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes den Fahrzeugverkehr (in beide Fahrtrichtungen) auf der Zweifaller Straße in Höhe der Zufahrt der dortigen Kläranlage. Dieser Bereich liegt außerhalb geschlossener Ortschaften und seit Kurzem gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmenden an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten zeigte sich schnell:

Insgesamt wurden 271 Fahrzeuge gemessen. 146 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. 64 von ihnen droht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen 82 Verkehrsteilnehmende wurden Verwarngelder erhoben. Ein Autofahrer hatte es besonders eilig und wurde mit 92 km/h gemessen.

Unter den 146 Fahrzeugen befanden sich auch 12 Motorräder, die zu schnell unterwegs waren. Einer von ihnen war mit 87 km/h unterwegs.

Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Die Polizei Aachen wird daher auch künftig entsprechende Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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