Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 35-Jähriger mit gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 3 unterwegs

Kleve - Emmerich (ots)

Am Sonntagnachmittag, 17. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 35-jährigen Syrer als Fahrer eines Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen gültigen deutschen Aufenthaltstitel und einen griechischen Führerschein vor. Bei der genaueren Betrachtung und Prüfung des Führerscheines erkannten die Beamten, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Das Dokument wurde daraufhin vor Ort sichergestellt. Eine Überprüfung der Fahrerlaubniseinschränkungen ergab, dass eine unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis aufgrund mangelnder Eignung besteht. Der Mann wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Hier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Syrer die Dienststelle verlassen und seine Reise fortsetzen.

