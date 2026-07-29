Polizei Aachen

POL-AC: Polizei beendet Verfolgungsfahrt: Fahrer hatte keinen Führerschein und war mit falschen Kennzeichen unterwegs

Stolberg (ots)

Am Dienstagvormittag (28.07.2026) ist ein 22-jähriger Mann aus Düren bei einer Verkehrskontrolle mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Einsatzkräfte der Polizei Aachen konnten den Mann nach einer Verfolgungsfahrt durch Stolberg anhalten und kontrollieren. Der Dürener hatte keinen Führerschein und sein Wagen war nicht zugelassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigten Einsatzkräften der Polizei Aachen gegen 10:45 Uhr einen PKW zu kontrollieren, der die Europastraße in Richtung Eisenbahnstraße befuhr. Der 21-Jährige ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei, beschleunigte seinen Wagen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Eschweilerstraße. Dort bog er in die Straße Steinfurt und im weiteren Verlauf in die Straße Leimberg ab. Im Bereich der Birkengangstraße ergab sich eine Kontrollsituation, der er sich jedoch wieder entzog. Der Dürener wendete seinen Wagen und kollidierte hierbei mit einem unbeteiligten LKW. Trotz des Zusammenstoßes setzte er seine Flucht fort. Im Verlauf der Stolberger Straße endete die Verfolgungsfahrt und den Einsatzkräften gelang es ihn und seine 23-jährige Beifahrerin zu kontrollieren.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Dürener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und falsche Kennzeichen am Auto hatte. Außerdem war der Wagen weder zugelassen noch versichert. Ein Alkohol- und Drogenvortest verliefen negativ.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Mann erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die falschen Kennzeichen wurden sichergestellt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. (gw)

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