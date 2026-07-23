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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Vollbremsung im Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag (21.07.2026) am Arnulf-Klett-Platz ereignet hat. Ein 38 Jahre alter Busfahrer war gegen 15.40 Uhr als Schienenersatzverkehr in Richtung Gebhard-Müller-Platz unterwegs und fuhr hierbei in den Haltestellenbereich ein. Als ein Rettungswagen mit Blaulicht aus der Kriegsbergstraße kam, scherte ein weißer SUV plötzlich direkt vor dem Bus ein, um dem Rettungswagen Platz zu machen. Der 38-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte eine bislang unbekannte Person in eine Scheibe im Bus, die zerbrach. Durch die Scherben zog sich ein 30-jähriger Fahrgast leichte Verletzungen zu. Zeugen, die Angaben zum SUV machen können und mögliche weitere verletzte Personen im Bus werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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