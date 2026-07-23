Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Gold - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (22.07.2026) bei einer Seniorin Gold und Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief die Seniorin gegen 11.00 Uhr an und gab sich als Arzt eines Krankenhauses aus. Er belog die Frau in dem er ihr vorgaukelte, ihre Tochter habe Krebs und benötige dringend ein teures Medikament. Auch täuschte er vor, dass die angebliche Tochter selbst am Telefon ist. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger die Frau dazu, gegen 17.00 Uhr das Gold und den Schmuck im Bereich des Fleckenweinbergs an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Der Abholer männlich und etwa zwischen 35 und 45 Jahre alt. Er war zirka 180 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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