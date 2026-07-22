Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (22.07.2026) einen 35-Jährigen Mann verletzt. Der 35-Jährige und der bislang unbekannte Täter gerieten gegen 19.15 Uhr an der Furtbachstraße nahe der St. Maria Kirche zunächst in einen verbalen Streit. Im Laufe dessen verletzte der Unbekannte den 35-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand und flüchtete anschließend in Richtung des Einkaufszentrums Gerber. Der 35-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und kam in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter war etwa 40 Jahre alt. Er hatte sehr kurze blonde Haare oder eine Glatze. Er trug ein schwarzes Langarmshirt mit weißen Schriftzügen auf den Ärmeln und eine schwarze, kurze Hose. Er hatte einen Rucksack dabei und eine blaue Sonnenbrille. Zudem hatte er ein Tattoo am rechten Arm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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