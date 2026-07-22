Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Angriff auf Fußballspieler - Wohnungen durchsucht

Stuttgart-Weissach im Tal /-Filderstadt (ots)

Polizeibeamte haben nach einem Raub auf einen Fußballspieler am 23. Mai 2026 (siehe Pressemitteilung des PP Stuttgart unter https://t1p.de/xcy1l) die Wohnungen zweier Tatverdächtiger in Weissach im Tal und in Filderstadt durchsucht. Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 23.05.2026 einen 30-Jährigen auf einem Parkplatz auf der Waldau ausgeraubt und verletzt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der 19 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen, deren Wohnungen sie am Dienstagmorgen (21.07.2026) durchsuchten und umfangreiches Beweismaterial sicherstellten, das nun der Auswertung bedarf. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatverdächtigen dauern an.

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