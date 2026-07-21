Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 30-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Mann soll am Montagabend (20.07.2026) einen 30 Jahre alten Mann ausgeraubt haben. Der 30-Jährige hielt sich gegen 22.25 Uhr in der Klett-Passage auf, als der Tatverdächtige ihn ansprach. Er soll von dem 30-Jährigen die Herausgabe seines Handys sowie Geld gefordert haben. Als der 30-Jährige dem nicht nachkam, entwickelte sich mutmaßlich eine körperliche Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige soll dabei dem 30-Jährigen mit einem Messer mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Bonatzbau. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn im Rahmen der Fahndung in Stuttgart-Ost fest. Der 30-Jährige kam zur Versorgung seiner Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Der wohnsitzlose Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag (21.07.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen, unter anderem zum Alter und zur Staatsangehörigkeit des Mannes, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell