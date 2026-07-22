Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Stadtbahn

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (21.07.2026) ist in der Hohenheimer Straße ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein 40 Jahre alter Stadtbahnfahrer war gegen 14.30 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Bopser unterwegs. Offenbar erkannte er die im Kurvenbereich wartende 69 Jahre alte VW-Fahrerin zu spät, weshalb er sie streifte und auf den davor wartenden VW eines 50-Jährigen aufschob. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Stadtbahn- sowie Individualverkehr.

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