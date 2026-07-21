POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Handyraub in Haft
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (18.07.2026) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der einem 54-Jährigen am Rupert-Mayer-Platz das Mobiltelefon geraubt haben soll. Der 54-Jährige hielt sich gegen 02.20 Uhr am Rupert-Mayer-Platz auf und hörte Musik, als der Tatverdächtige ihm unvermittelt ins Gesicht schlug, sich das Handy nahm und in Richtung Paulinenbrücke flüchtete. Im Rahmen der Fahndung nahmen alarmierte Beamte den Tatverdächtigen, der nur einige Stunden zuvor aus einem Supermarkt am Marienplatz Lebensmittel gestohlen haben soll, kurze Zeit später am Rotebühlplatz fest. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.
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