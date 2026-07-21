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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 43-Jährigen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am späten Freitagabend (17.07.2026) einen 43 Jahre alten Mann in der Bahnhofstraße schwer verletzt und sind unerkannt geflüchtet. Die Täter rissen gegen 23.10 Uhr den 43-Jährigen vor einer Bäckerei von seinem Fahrrad. Als er am Boden lag, verletzten sie ihn mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich. Mittlerweile ist der 43-Jährige außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen und Tatverdächtigen aufgenommen. Bei den Unbekannten handelte es sich offenbar um zwei Männer im Alter von etwa 20 Jahren. Sie waren etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und trugen schwarze Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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