POL-S: Auf Stauende aufgefahren - Motorradfahrer schwer verletzt
Stuttgart-Ost (ots)
Bei einem Unfall am späten Dienstagnachmittag (21.07.2026) in der Uferstraße hat sich ein 66 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 66-Jährige befuhr gegen 17.40 Uhr die Bundesstraße 10 in Richtung Innenstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er das Stauende auf Höhe des Großmarkts und stieß gegen den Ford einer 33-Jährigen. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
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