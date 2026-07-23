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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei Ludwigsburg und Stuttgart geben bekannt: Mit Feuerlöschern besprüht und geschlagen - Durchsuchungen bei fünf Tatverdächtigen

Stuttgart-Stuttgart / Asperg / Kornwestheim / Pfedelbach (ots)

Polizeibeamte des Staatschutzes haben am Mittwochmorgen (22.07.2026) die Wohnobjekte von fünf Männern im Alter zwischen 20 und 45 Jahren durchsucht, die im Verdacht stehen, mutmaßliche Angehörige der Cruising-Szene in Degerloch und an zwei Autobahnparkplätzen entlang der A81 aufgesucht und verletzt zu haben. Die fünf Tatverdächtigen sollen mit Quads zwischen Juni 2025 und April 2026 mehrfach Örtlichkeiten aufgesucht haben, an denen sich die soggenannte Cruising-Szene trifft, und deren Angehörige mutmaßlich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung mit Feuerlöschern besprüht und geschlagen haben. Hierbei erlitten zehn Männer Verletzungen in Form von Hämatomen und Atemwegsreizungen. Cruising beschreibt das gezielte Aufsuchen bestimmter öffentlicher oder halböffentlicher Orte für einvernehmliche, spontane Sexualkontakte. Gemeinsame Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart führten auf die Spur der fünf Tatverdächtigen. Das LKA Baden-Württemberg war im Vorfeld in die Zusammenführung der überörtlich begangenen Taten unterstützend miteingebunden. Bei der Durchsuchung, bei der auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt waren, trafen die Beamten vier der Tatverdächtigen an. Sie fanden umfangreiches Beweismaterial, das nun der Auswertung bedarf. Die Ermittlungen, auch zur Tatbeteiligung der einzelnen Tatverdächtigen dauern an. Die Beamten setzten die Vier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Da die Geschädigten aus Scham oftmals keine Anzeige erstatten wollen, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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