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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - 19-Jährige bei Verkehrsunfall auf der B70 leicht verletzt

Geeste (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der B70 in Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 19-Jährige mit einem VW Polo die B70 aus Richtung Meppen kommend in Fahrtrichtung Lingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit der Leitplanke. Anschließend stieß sie mit dem entgegenkommenden Jeep eines 74-jährigen Fahrers zusammen, der die B70 aus Richtung Lingen in Fahrtrichtung Meppen befuhr und noch versuchte, den Zusammenstoß durch eine Bremsung zu verhindern.

Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Ihr VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 74-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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