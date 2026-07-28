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Polizei Aachen

POL-AC: Nach Brand in Gewerbegebäude: Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Eschweiler (ots)

Am Montagnachmittag (27.07.2026) ist es zu einem Brand in einem leerstehenden Gewerbegebäude an der Indestraße gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Aachen wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache Unrat im Gebäudeinnern in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat der Polizei Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31101 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241/9577-34210) zu melden. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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