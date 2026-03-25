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Polizei Braunschweig

POL-BS: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet

Braunschweig (ots)

Heinrich-Büssing-Ring, 25.03.2026, 06:30 Uhr

17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Am heutigen Morgen fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Süd auf dem Heinrich-Büssing-Ring in Höhe des Hauptbahnhofs ein schwarzer Pkw auf, bei dem die Frist zur Hauptuntersuchung überschritten war. Nachdem die Beamten dem Pkw Anhaltesignale gegeben hatten, entzog sich der Fahrzeugführer der Kontrolle durch Flucht und beschleunigte sein Fahrzeug. Nach einer etwa 600 Meter langen Verfolgungsfahrt verunfallte der Pkw an der Ecke Heinrich-Büssing-Ring / Böcklerstraße infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der Fahrzeugführer zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch die eingesetzten Kräfte gestellt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 17-Jährigen ohne Fahrerlaubnis. Er wurde zur Dienststelle gebracht und später in die Obhut seiner Mutter übergeben. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Insassen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet oder geschädigt. Gegen den Fahrer werden nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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