Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: "Sympathisch gegen Hass und Hetze" - Hochschule für Polizei zeigt Ausstellung des Künstlers und Journalisten Uwe Kaiser

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg am Campus in Villingen-Schwenningen eröffnet die spannende und außergewöhnliche Ausstellung "Sympathisch gegen Hass und Hetze" am Mittwoch, 15. April 2026 um 18:30 Uhr mit einer öffentlichen Führung und einer sich anschließenden Podiumsdiskussion ab 19:30 Uhr. Hierzu sind Interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

In der Bundesrepublik Deutschland sind in den letzten zehn Jahren vielfältigste gesellschaftliche Veränderungen feststellbar, eine davon ist der offensichtliche bzw. medial dargestellte Gewaltanstieg gegen die Polizei. In der Ausstellung sind Porträts und private Fotos von Polizistinnen und Polizisten zu sehen, die durch Video- und Audioelemente sowie interaktive Stationen ergänzt werden. Es geht dabei darum, die Menschen hinter der Uniform zu zeigen, um Empathie zu fördern und die alltägliche Belastung durch Hass, Hetze und Übergriffe sichtbar zu machen. Ein Poesiealbum enthält beispielsweise Beleidigungen, die sich Polizistinnen und Polizisten im Dienstalltag anhören müssen, an Mediastationen kann man Interviews anhören und an einer Selfie-Wand gibt es die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Konterfei zur Polizeifamilie zu gesellen. Der Künstler und Journalist Uwe Kaiser wird bei der Eröffnung einige Ausstellungsstationen erläutern und dazu Geschichten erzählen.

In der Podiumsdiskussion werden mehrere Perspektiven aufgezeigt: 1. Wie sind die sozialwissenschaftlichen Befunde zur gesellschaftlichen Veränderung, zur Gewalt gegen die Polizei oder zum Wertewandel in der Polizei und können in der Sozialwissenschaft dazu schon Ursachen benannt werden? 2. Wie hat sich der Dienstalltag im Polizeidienst seit 2015 verändert, was berichten Polizistinnen und Polizisten über das veränderte Aggressionspotential in der Gesellschaft und welche Gegenmaßnahmen werden bei der Polizei getroffen? 3. Wie wird die Polizei bzw. wie werden Polizistinnen und Polizisten in einer Ausstellung dargestellt, welche Intentionen hatte der Ausstellungskurator, Uwe Kaiser, als ihm die Idee für sein Projekt kam, und welche Reaktionen gab es seitdem auf die Ausstellung, die nun bereits seit über einem Jahr schon in Rathäusern und Polizeidienststellen in ganz Baden-Württemberg unterwegs ist? Mit Bezug zu den Elementen der Ausstellung "Sympathisch gegen Hass und Hetze" soll nicht nur diskutiert werden, was beispielsweise einzelne Beleidigungen, das Anspucken von Uniformträgern oder körperliche Attacken gegen die Polizei bewirken oder wie die Polizei zukünftig darauf reagieren soll, sondern auch das Positive des Polizeidienstes: Mit anderen und für andere Menschen zu arbeiten, anderen zu helfen oder den Rechtsstaat und die Demokratie zu schützen.

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell