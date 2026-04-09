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Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Studie zur Werteentwicklung von Auszubildenden und Studierenden der Baden-Württembergischen Polizei (Werte-AuSt)
Veröffentlichung des zweiten Zwischenberichts

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein interdisziplinäres Forschungsteam an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg führt seit Ende 2021 die landeseigene Studie Werte AuSt bei Beamtinnen und Beamten in polizeilicher Ausbildung und im Studium für den gehobenen Polizeidienst durch. Durch regelmäßige Befragungen soll die Entwicklung bzw. Veränderung von persönlichen sowie berufsbezogenen Werten und Einstellungen, Ressourcen sowie der Berufsmotivation im Verlauf von Theorie- und Praxisphasen erfasst werden. Im zweiten Zwischenbericht werden erste Längsschnittanalysen vorgestellt. Dabei können die Verlaufsdaten von 525 Studierenden berücksichtigt werden. Die Messzeitpunkte umfassen den Zeitraum von Beginn des Studiums, nach der Vorausbildung und nach dem ersten Praktikum.

Kernergebnisse:

   - Der erste Zwischenbericht zeigt klare Unterschiede in 
     Einstellungen und Werthaltungen je nach Dauer der 
     Praxiserfahrungen der Beamtinnen und Beamten. Die 
     Längsschnittanalyse bestätigt diese Unterschiede nun erstmals 
     als tatsächliche individuelle Veränderungen innerhalb der 
     gleichen Person, die bereits durch erste Praxiserfahrungen im 
     Grundpraktikum ausgelöst werden.
   - Die Befragten weisen überwiegend eine hohe prosoziale 
     Motivation, Bürgerorientierung sowie eine starke Identifikation 
     mit der Institution Polizei auf, wobei die Zustimmung mit 
     zunehmender Organisationszugehörigkeit abnimmt. Psychische 
     Resilienz, Lebenszufriedenheit und soziale Unterstützung bleiben
     hingegen auf überdurchschnittlich hohem Niveau.
   - Die Bereitschaft zu vorurteilsfreiem Denken und Handeln nimmt im
     Zeitverlauf ab, während negative Einstellungen gegenüber Sinti 
     und Roma sowie Obdachlosen zunehmen. Dennoch bleibt die 
     Zustimmung zu extremistischen oder offen diskriminierenden 
     Aussagen gering. Negative Einstellungen verstärken sich 
     insbesondere bei höherem Frustrations- und 
     Desillusionierungserleben in den Praxisphasen, während positive 
     Bürgerkontakte eine puffernde Wirkung entfalten.

Der ausführliche Bericht findet sich unter: https://www.hfpol-bw.de/wp-content/uploads/2026/03/Werte_Zwischenbericht2.pdf

Rückfragen bitte an:

Frank Faras
Hochschule für Polizei Baden-Württemberg
Telefon: 07720 309-2300
E-Mail: villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de
www.hfpol-bw.de
www.polizei-bw.de
www.karriere-polizei-bw.de

Original-Content von: Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell

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