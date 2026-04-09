Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Studie zur Werteentwicklung von Auszubildenden und Studierenden der Baden-Württembergischen Polizei (Werte-AuSt)

Veröffentlichung des zweiten Zwischenberichts

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein interdisziplinäres Forschungsteam an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg führt seit Ende 2021 die landeseigene Studie Werte AuSt bei Beamtinnen und Beamten in polizeilicher Ausbildung und im Studium für den gehobenen Polizeidienst durch. Durch regelmäßige Befragungen soll die Entwicklung bzw. Veränderung von persönlichen sowie berufsbezogenen Werten und Einstellungen, Ressourcen sowie der Berufsmotivation im Verlauf von Theorie- und Praxisphasen erfasst werden. Im zweiten Zwischenbericht werden erste Längsschnittanalysen vorgestellt. Dabei können die Verlaufsdaten von 525 Studierenden berücksichtigt werden. Die Messzeitpunkte umfassen den Zeitraum von Beginn des Studiums, nach der Vorausbildung und nach dem ersten Praktikum.

Kernergebnisse:

- Der erste Zwischenbericht zeigt klare Unterschiede in Einstellungen und Werthaltungen je nach Dauer der Praxiserfahrungen der Beamtinnen und Beamten. Die Längsschnittanalyse bestätigt diese Unterschiede nun erstmals als tatsächliche individuelle Veränderungen innerhalb der gleichen Person, die bereits durch erste Praxiserfahrungen im Grundpraktikum ausgelöst werden. - Die Befragten weisen überwiegend eine hohe prosoziale Motivation, Bürgerorientierung sowie eine starke Identifikation mit der Institution Polizei auf, wobei die Zustimmung mit zunehmender Organisationszugehörigkeit abnimmt. Psychische Resilienz, Lebenszufriedenheit und soziale Unterstützung bleiben hingegen auf überdurchschnittlich hohem Niveau. - Die Bereitschaft zu vorurteilsfreiem Denken und Handeln nimmt im Zeitverlauf ab, während negative Einstellungen gegenüber Sinti und Roma sowie Obdachlosen zunehmen. Dennoch bleibt die Zustimmung zu extremistischen oder offen diskriminierenden Aussagen gering. Negative Einstellungen verstärken sich insbesondere bei höherem Frustrations- und Desillusionierungserleben in den Praxisphasen, während positive Bürgerkontakte eine puffernde Wirkung entfalten.

Der ausführliche Bericht findet sich unter: https://www.hfpol-bw.de/wp-content/uploads/2026/03/Werte_Zwischenbericht2.pdf

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