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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Sucheinsatz nach Person

Konstanz (ots)

Am späten Sonntagabend kam es vor dem Fährhafen Konstanz-Staad zu einem Sucheinsatz, an welchem sich in Spitze neun Boote von DLRG, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei beteiligten. Zudem kamen auch ein Polizeihubschrauber, mehrere Drohnen sowie ein Wasserspürhund zum Einsatz. Ausgelöst worden war das Kräfteaufgebot durch die Erstmeldung einer von der Fähre, auf Überfahrt von Meersburg nach Konstanz, über Bord gegangenen Person. Im Rahmen des Sucheinsatzes, sowie der umgehend eingeleiteten Ermittlungen, ergaben sich bislang jedoch keine weiteren Hinweise auf einen Echtfall. Nach etwa 2 Stunden wurden die Suchmaßnahmen vorerst ausgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-0
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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