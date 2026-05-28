Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Große Momente für kleine Helden

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Göppingen (ots)

Das Polizeipräsidium Einsatz und der Förderverein Polizeipräsidium Einsatz e.V. öffneten am Sonntag, den 17. Mai 2026, die Türen für einen ganz besonderen Besuch.

Rund 20 Kinder der Freizeit "Prima Klima" waren gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern zu Gast in Göppingen und erlebten bei strahlendem Frühlingswetter einen rundum ereignisreichen Tag. Getreu dem Freizeit-Motto "Prima Klima gibt Vollgas" gab es spannende Einblicke in die Polizeiarbeit, z. B. beim Spezialeinsatzkommando, und vielseitige Aktivitäten. Doch insbesondere der unbeschwerte Spaß unter Freunden rückte für die jungen Gäste in den Vordergrund.

Für diesen Tag stand ein abwechslungsreiches Programm auf dem Plan, sodass für jeden Geschmack etwas dabei war. Wer den Nervenkitzel suchte, konnte sich etwa beim Klettern ausprobieren, während andere sich beim ausgelassenen Springen auf dem Trampolin völlig frei fühlten. Ein echtes Highlight war die Möglichkeit, einmal selbst in einem Polizeiauto mitzufahren.

Für die nötige Stärkung zwischendurch war ebenfalls bestens gesorgt. In gemütlicher Runde konnten die Kinder beisammensitzen, sich bei allem was das Kinderherz begehrt stärken und ein wenig verschnaufen. Das gemeinsame Beisammensein bot eine wunderbare Gelegenheit, sich über die vielen Eindrücke auszutauschen und den Tag entspannt zu genießen.

Ein weiterer Höhepunkt spielte sich am Himmel ab. Mit großer Begeisterung verfolgte die gesamte Gruppe zum Abschluss den Start des Polizeihubschraubers, der für viele staunende Gesichter sorgte.

Die Unterstützung solcher Aktionen ist für den Förderverein des Polizeipräsidiums Einsatz eine Herzensangelegenheit. Der Verein fördert regelmäßig wichtige soziale Projekte in der Region. So werden etwa bei Veranstaltungen wie dem jährlich stattfindenden Weihnachts-Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters in der Stadthalle Eislingen Spenden gesammelt, um genau dort zu helfen, wo Unterstützung am dringendsten gebraucht wird.

Was verbirgt sich hinter dem Konzept der Freizeit "Prima Klima":

"Prima Klima" begleitet gezielt Kinder, die im Stuttgarter Olgahospital gegen den Krebs kämpfen oder von dort aus den Weg zurück ins Leben suchen. Die Freizeit schenkt den kleinen Patientinnen und Patienten eine bewusste Atempause von Therapien und sterilen Krankenzimmern. Die Initiative macht Mut und beweist den Kindern feinfühlig, dass trotz gesundheitlicher Einschränkungen ein aktives, erfülltes Leben auf sie wartet. Das Besondere dabei ist, dass das gesamte Betreuerteam aus ehemaligen Krebspatienten genau dieses Krankenhauses besteht. Weil sie die Situation der Kinder aus eigener Erfahrung kennen, verstehen sie jede Angst ohne Worte und sind für die Kinder lebendige, greifbare Beweise für einen erfolgreichen Weg zurück ins Leben.

Weitere Informationen zur Arbeit von "Prima Klima" sowie Unterstützungsmöglichkeiten finden Interessierte auf der offiziellen Webseite unter http://freizeit-primaklima.de/.

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