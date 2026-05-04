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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Diebstahl von Bootszubehör - Solarpanel im Sportboothafen entwendet

Heidelberg (ots)

In der Nacht vom 30.04.2026 auf den 01.05.2026 kam es im örtlichen Sportboothafen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Gelände und demontierten ein tragbares Solarpanel vom Dach eines dort liegenden Sportbootes. Bei dem Stehlgut handelt es sich um ein Panel der Marke FOSSiBOT (Modell SP420) mit einem Packmaß von etwa 103 cm x 55 cm.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei Heidelberg, Tel. 06221-13748-3, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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