Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Im Schlauchboot auf dem Bodensee ohne Rettungsmittel und mit 7 Kindern ohne Schwimmkenntnis

Langenargen/Argenmündung (ots)

Am Freitagnachmittag begaben sich 3 Erwachsene und 7 Kinder im Alter von 5-11 Jahren auf zwei Schlauchbooten im Bereich der Argenmündung bei Langenargen auf den Bodensee. Als sich die Boote bis auf ca. 800 Meter vom Unfer entfernt hattten, alarmierte ein besorgter Zeuge die Wasserschutzpolizei Langenargen. Bei der Kontrolle durch die Beamten eines eingesetzten leichten Polizeibootes stellte sich heraus, dass auf den Booten keine der in der Bodenseeschiffahrtsordnung ( BSO) vorgeschriebenen Rettungsmittel mitgeführt wurden. Zudem waren alle Kinder Nichtschwimmer.Das erste Schlauchboot und die Kinder wurden mit dem Polizeiboot an Land verbracht. Das zweite Schlauchboot wurde von den erwachsenen Insassen selbt zurück gerudert. Mit viel Glück wurde niemand verletzt. Aus diesem Anlass weist die Wasserschutzpolizei am Bodensee erneut darauf hin, dass nach der Bodenseeschifffahrtsordnung , auch für oben genannte, nichtmotorisierte Schlauchboote, ab einem Uferabstand von 300 Metern immer , für jede sich an Bord befindliche Person, ein Rettungsmittel, welches den Vorschriften entspricht, mitgeführt werden muss. Wenn sich Nichtschwimmer an Bord befinden, empfiehlt es sich für diese zudem, zur eigenen Sicherheit, ständig eine Schwimmweste zu tragen.

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