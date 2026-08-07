POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Wohnung
Am Donnerstag Nachmittag gelangte ein Unbekannter in eine Wohnung.
Ulm (ots)
Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 15.15 Uhr und 16.15 Uhr Zutritt zu der Wohnung in der Sudetenstraße. Der Unbekannte brach die Eingangstür auf und durchwühlte die Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei Heidenheim unter 07321/3220.
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