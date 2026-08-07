Ulm (ots) - Gegen 2.30 Uhr fuhr der 20-Jährige in der Straße "Am Bühlfeld" mit einem Kleinkraftroller. Den hatte er nach derzeitigen Ermittlungen zuvor in Herbrechtingen gestohlen. Er wollte auf die B19 abbiegen. Dabei stürzte er und der Roller kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er schob den Roller auf den ...

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