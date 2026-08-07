Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Betrunken und kein Führerschein

Am Freitag stürzte ein 20-Jähriger mit seinem Kleinkraftroller.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr fuhr der 20-Jährige in der Straße "Am Bühlfeld" mit einem Kleinkraftroller. Den hatte er nach derzeitigen Ermittlungen zuvor in Herbrechtingen gestohlen. Er wollte auf die B19 abbiegen. Dabei stürzte er und der Roller kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er schob den Roller auf den Grünstreifen und lief zu einer nahegelegenen Tankstelle. Dort bat er einen Zeugen, einen Bekannten anzurufen. Der Zeuge informierte stattdessen die Polizei. Die kümmerte sich dann um den Betrunkenen. Ein Alkomattest ergaben knapp zwei Promille. Einen Führerschein hatte der 20-Jährige auch nicht. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

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