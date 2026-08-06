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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht
Zu einer Gefährdung im Straßenverkehr kam es am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Die beiden Fußgänger im Alter von 43 und 62 Jahren befanden sich gegen 15.40 Uhr auf dem Fußgängerüberweg im Weinbergweg. Sie hatten den Überweg bereits zur Hälfte passiert, als ein weißer Transporter mit MN-Zulassung, offenbar mit hoher Geschwindigkeit, nach rechts in den Mähringer Weg einbog. Um einen Unfall zu vermeiden, mussten beide Personen zurückweichen. Der Polizeiposten Eselsberg nahm den Vorfall auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. An der gegenüberliegenden Bushaltestelle "Hasenkopf" befanden sich mehrere Personen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/55019530 zu melden. Von dem weißen Transporter ist lediglich bekannt, dass er die Aufschrift "dpd" trug.

++++1526477(TH)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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