Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Überholendes Auto übersehen

Beim Ausscheren stießen zwei Autos am Mittwoch seitlich zusammen.

Ulm (ots)

Die beiden Autos fuhren gegen 18.30 Uhr von Gerstetten in Richtung Heldenfingen. Der 54-jährige Fahrer eines VW Passat setzte zum Überholen von zwei vorausfahrenden Fahrzeugen an. Als er sich auf Höhe des ersten Autos befand, begann dessen 19-jähriger Fahrer ebenfalls einen Überholvorgang des vorausfahrenden Traktors. Den VW neben ihm hatte er anscheinend übersehen und fuhr diesem in die Fahrzeugseite. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten die beiden Autos ihre Fahrt fortsetzen.

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