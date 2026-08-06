Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Bei der Autofahrt verstorben

Am Mittwoch kam für einen 73-Jährigen bei Donzdorf jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte den 73-Jährigen gegen 9.30 Uhr in seinem Auto. Das stand verunfallt im Gingener Weg. Der Fahrer lag offenbar bereits leblos in seinem Auto. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen führten zu keinem Erfolg und der Mann verstarb an der Unfallstelle. Ein Schaden am Auto entstand nicht. Es wird davon ausgegangen, dass der 73-Jährige in Folge eines medizinischen Problems verstarb.

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