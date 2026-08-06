Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Essen auf Herd vergessen

Verbranntes Essen führte am Mittwoch zu einem Einsatz in Eschenbach.

Ulm (ots)

Anwohner meldeten gegen 13.15 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Die Tür der betroffenen Erdgeschosswohnung musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Auf dem Herd konnte dann verbranntes und stark rauchendes Essen festgestellt werden. Zu einen Brand kam es nicht. Es befand sich niemand in der Wohnung. Erst nach Ende der Einsatzmaßnahmen kehrte die Bewohnerin zurück. Ein Sachschaden lässt sich nicht beziffern.

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