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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Taxi gefährdet Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 23.06.2026, kam es gegen 14:45 Uhr auf dem Grader Weg in Papenburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr sowie zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Fahrer eines Taxis.

Eine Frau war mit ihrem Pkw auf dem Grader Weg in Richtung des Kreuzungsbereiches Grader Weg/Guthofstraße unterwegs. Aufgrund mehrerer am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge sowie entgegenkommenden Verkehrs reduzierte sie ihre Geschwindigkeit. Währenddessen wurde sie plötzlich von einem Taxi überholt. Der Taxifahrer scherte unmittelbar vor dem Pkw der Frau wieder ein, sodass sie stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotz des entgegenkommenden Verkehrs setzte der Taxifahrer seine Fahrt fort und überholte zudem die am Straßenrand abgestellten Fahrzeuge. Dadurch waren entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gezwungen, teilweise in freie Parkbuchten auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Im weiteren Verlauf setzte der Taxifahrer seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort und führte nach bisherigen Erkenntnissen weitere riskante Überholmanöver durch.

Zeugen des Vorfalls sowie Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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