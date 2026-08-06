Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch stießen in Berkheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Citroen in der Memminger Straße. An der Einmündung Hauptstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden 61-Jährigen in seinem VW Tiguan. Ungebremst prallte der Unfallverursacher in die Fahrerseite des VW. Mit Verdacht auf leichte Verletzungen kamen die beiden Autofahrer, sowie 64-jährige Beifahrerin des VW, in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Da der belgische Unfallverursacher keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

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