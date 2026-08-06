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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wein gestohlen
In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Mittwoch in der Albert-Schweitzer-Straße. Als der Eigentümer gegen 12 Uhr in seinen Keller ging, stellte er das aufgebrochene Vorhängeschloss fest. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Keller und stahlen etwa zehn Flaschen Wein. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nach den Tätern.

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Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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