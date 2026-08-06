Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wein gestohlen

In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil in Heidenheim ein.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Mittwoch in der Albert-Schweitzer-Straße. Als der Eigentümer gegen 12 Uhr in seinen Keller ging, stellte er das aufgebrochene Vorhängeschloss fest. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Keller und stahlen etwa zehn Flaschen Wein. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nach den Tätern.

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