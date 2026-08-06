Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Alleinbeteiligt von der Straße abgekommen

Am Mittwoch prallte ein Autofahrer bei Ehingen gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Der 45-Jährige fuhr von Rißtissen in Richtung Laupheim. Gegen 20.30 Uhr verlor der Fahrer VW Touraeg offenbar die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Dabei prallte er gegen einen Baum. Bei dem Unfall erlitt der 45-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Sein Auto war Schrott und musste geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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