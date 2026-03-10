Feuerwehr Hamburg

FW-HH: 13 verletzte Personen bei Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw

Hamburg (ots)

Hamburg-Harvestehude, Grindelallee / Beim Schlump, Technische Hilfeleistung mit Großeinsatz Rettungsdienst, 10.03.2026, 11:49 Uhr

Am Dienstagmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw im Bereich der Kreuzung Grindelallee / Beim Schlump gemeldet. Da in den ersten Notrufen von mehreren verletzten Personen die Rede war, alarmierte die Leitstelle umgehend zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Meldung: Ein Linienbus war mit einem Pkw kollidiert. Mehrere Fahrgäste des Busses hatten sich durch den Zusammenstoß sowie die eingeleitete Vollbremsung verletzt. Die Einsatzleitung erhöhte daraufhin das Einsatzstichwort auf einen Großeinsatz des Rettungsdienstes.

Die Einsatzkräfte führten umgehend eine medizinische Sichtung aller Betroffenen durch. Diese erfolgte zunächst im Bus. Insgesamt wurden zehn Personen als leicht verletzt und drei Personen als schwer verletzt eingestuft.

Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst Hamburg medizinisch versorgt. Fünf von ihnen wurden anschließend in Hamburger Krankenhäuser transportiert.

Nachdem alle Patientinnen und Patienten abtransportiert worden waren, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Maßnahmen beenden und die Einsatzstelle an die Polizei Hamburg übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Insgesamt war die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Hamburg mit rund 40 Einsatzkräften etwa zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell