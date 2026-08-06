Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Unfall beim Überholen

Am Mittwochabend kam es bei Gerstetten zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ulm (ots)

Der 18-jährige Husqvarna-Fahrer befuhr von Steinheim am Albuch kommend die L1165 in Richtung Gerstetten. Beim Überholen eines Autos übersah er offenbar, dass ihm ein 34-Jähriger mit seinem Ford entgegenkam. Der 18-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Er wurde seitlich vom Pkw erfasst und stürzte in der Folge. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik gebracht. Der 34-Jährige blieb wohl unverletzt. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt die Schadenshöhe auf etwa 2500 Euro.

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