Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Blaulicht meets Brunnenfest - 100 Jahre Feuerwehr Einheit Veen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Alpen (ots)

Am 27. Juni 2026 findet das 50. Dorf- und Brunnenfest zusammen mit dem 100-jährigen Jubiläum der Feuerwehreinheit Veen statt.

Die St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Veen-Winnenthal 1581 e.V. und die Freiwillige Feuerwehr Alpen - Einheit Veen laden dazu gemeinsam auf den Schulhof der Wilhelm-Koppers-Grundschule Veen ein. Beginn ist um 15:00 Uhr mit einer heiligen Messe in der St. Nikolaus Kirche.

Diese läutet das Motto "Blaulicht meets Brunnenfest, 100 Jahre Feuerwehr Einheit Veen", symbolisch ein.

Begonnen hat damals alles am 06. März im Jahre 1926 als der Amtsbürgermeister des Amtes Alpen-Veen zu einer Gründungsversammlung aufrief. 44 Mitglieder waren daraufhin unter der Leitung von Theodor Fürtjes ab sofort getreu dem Slogan "Gott zur Ehr - dem nächsten zur Wehr" für das Wohl der Veener Bevölkerung zuständig. Es dauerte bis zum Jahre 1951 als die Mitglieder ihr erstes Einsatzfahrzeug erhielten. Ein Opel-Blitz war nun fester Bestandteil der Feuerwehr und brachte den Kameraden von nun an einen großen Mehrwert. Ebenfalls eine große Wendung gab es 1981, als man sich neben der Schule im dortigen Feuerwehrhaus den Speicherboden zu einem Aufenthalts- und Schulungsraum ausbauen konnte. Die bis dato größte Änderung stellte im Jahr 1999 der Umzug in das heutige Feuerwehrgerätehaus am Halfmannsweg dar, welches auch mit viel Eigenleistung der Kameraden errichtet wurde. Aktuell umfasst die Einheit 30 aktive Kameraden und rückt jährlich zu circa 60 Einsätzen aus. Einheitsführer Daniel Baltes leitet die Truppe zusammen mit seinen beiden Stellvertretern Daniel Schmitz und Henrik van Beek.

Für musikalische Unterhaltung sorgt am Samstagnachmittag das Veener Tambourkorps. Ab 15:45 Uhr gibt es Spiel und Spaß mit der Jugendfeuerwehr. Gegen 17:00 Uhr findet dann die offizielle Eröffnung mit ein paar Grußworten statt. Um circa 18:30 Uhr findet dann ein weiteres Highlight statt. Es gibt es eine historische Feuerwehrübung der Freiwilligen Feuerwehr Mönchengladbach - Einheit Herrath zu bestaunen, bei der man sich in längst vergangene Zeiten zurück versetzen lassen kann. Das DJ-Team BaLu füllt den weiteren Abend dann bis in die frühen Morgenstunden mit reichlich Musik, Party und guter Laune.

Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf frisch Gegrilltes, Salate und eine große Cafeteria freuen. Die Bewirtung für alle Besucherinnen und Besucher mit kühlen Getränken übernehmen Schützenkönig Marlon Kühnen, Königin Annabelle Hartjes und ihr Throngefolge.

Ein buntes Nachmittagsprogramm mit musikalischer Begleitung, Getränken und Essen macht das Fest zu einem Erlebnis für Jung und Alt. Die Bruderschaft und die Feuerwehr freuen sich auf einen schönen Tag mit vielen Gästen aus nah und fern und hoffen auf zahlreiche Unterstützung auch aus dem Dorf. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Einnahmen dem Kinderprogramm an den Kirmestagen zugutekommen. Besucher sollten Ihre Autos nach Möglichkeit am Veener Sportplatz gegenüber vom Gerätehaus der Feuerwehr Veen parken.

Zudem wird schon jetzt auf das Preis- und Königsschießen am 23. August und das Kirmes- und Schützenfest vom 29. August bis 31. August hingewiesen. Besonders Familien mit Kindern sind außerdem am Samstag den 25. Juli 2026 von 10:00 - 16:00 Uhr eingeladen am Feuerwehrgerätehaus auf dem Halfmannsweg bei den dortigen Ferienspielen vorbeizukommen. Diese werden im Rahmen des Jubiläums auch durch die Einheit Veen ausgerichtet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell